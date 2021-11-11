Избраннице Гарика Харламова пригрозили сломанной шеей

Актрису просили прислушаться к рекомендациям.

Избранница Гарика Харламова, звезда сериала "Крепостная" Катерина Ковальчук не так давно участвовала в шоу "Форт Боярд". В первом же испытании под названием "Баскетбол" актрису на страховке подняли на очень большую высоту. Устроители игры пригрозили Ковальчук, дескать, если она не будет прислушиваться к их рекомендациям, то получит серьезные травмы.

"Перед съемкой мне сказали, чтобы я прижимала шею к мячу, иначе могу сломать ее", – поделилась Ковальчук в свежем интервью.

По словам актрисы, от испуга она слишком сильно прижала голову, что тоже оказалось ошибкой. В момент старта мячом или страховкой ей зарядило по подбородку. В итоге знаменитость получила большой синяк.

Катерина Ковальчук рассказала также, что из-за пандемии коронавирусной инфекции многие проекты с ее участием оказались на паузе или отменились вообще. Актриса надеется, что ситком "Гусар", в котором она и ее избранник Гарик Харламов исполняли главные роли, зайдет на второй сезон. Знаменитости очень хотели бы сыграть в продолжении.

"Гусар", отметила Ковальчук, стал для нее дебютом в комедийном жанре. Перед Катериной стояло много необычных актерских задач, решать которые было познавательно и интересно. На съемках ситкома была теплая атмосфера. Позитивом съемочную группу заряжал Гарик, вспомнила актриса. Харламов смешил коллег придумывая шутки на ходу.