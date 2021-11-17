Ненавижу предательство: Изгнанная Волочкова скрючилась после суда

Конфликт Анастасии Волочковой и Большого театра длится уже давно, на днях состоялся очередной суд.

Балерина только вернулась из отдыха в Турции, где с ней произошел очередной скандал, и сразу отправилась на судебное заседание. Несколько месяцев назад Волочкова отправила судебный иск на почти 200 миллионов рублей против Большого театра. По делу прошло уже несколько слушаний.

По словам артистки, такая сумма обусловлена тем, что с 2003 года театр не платит ей зарплату, хотя в труппе она числится по сей день. Руководство несогласно с претензией, поэтому проходят суды.

Анастасия поделилась фото из своего особняка, где она сидит на диване скрючившись, думая о жизни. Под снимком Анастасия написала о некоторых своих переживаниях. "Ненавижу предательство, вранье, низость, слабость, дешевые понты и недобропорядочность", – поделилась балерина.

Подписчики восприняли откровение неоднозначно. "Про понты от вас забавно слышать", "Смешно, особенно про понты и добропорядочность", "По поводу дешевых понтов и вранья – так это ж все вы, Настя!", "Прям свои все качества описали (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – возмутились комментаторы.

Напомним, Анастасию Волочкову выгнали из отеля, в котором она отдыхала. Причиной стало неподобающее поведение и чрезмерное употребление алкоголя, рассказала певица Анна Калашникова. Однако сама Анастасия всячески опровергает эту информацию об отдыхе.