"Никто и ничто, и звать его никак": Волочкова не может забыть бывшего мужа

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова в очередной раз вылила ушат помоев на Игоря Вдовина.

Поле расставания с бизнесменом Игорем Вдовиным российская балерина Анастасия Волочкова не смогла сохранить с ним нормальные отношения. Пара постоянно находится в конфронтации при любом упоминании друг друга.

Впрочем, Вдовин почти не говорит о Волочковой. Он счастлив в новом браке с ведущей телеканала "Россия 1" Еленой Николаевой. Чего не скажешь об Анастасии Волочковой, личная жизнь которой так и не сложилась.

Волочкова сильно обижена на своего бывшего гражданского мужа и не упускает возможности упрекнуть его во всех смертных грехах. На днях она обрушилась на него с новой волной негатива и назвала его "шутом гороховым". По словам 45-летней Анастасии Волочковой, об Игоре Вдовине знать не знают и не говорят, в то время как ее имя не сходит с заголовков газет и журналов.

"Теперь у Игоря Вдовина на всю жизнь погоняло "бывший муж Анастасии Волочковой". Простите, но до меня у этого чувака были жены, после меня — девушки, но его погоняло так и останется с ним. Игорь — никто и ничто, и звать его никак", – взорвалась Анастасия Волочкова.

Балерина не раз говорила, что Вдовин взял у нее в долг огромную сумму в размере трех миллионов долларов и не вернул. Она считает, что отец ее дочери настоящий альфонс.

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