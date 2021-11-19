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Шоу-бизнес
Россияне отвернулись от молящей о помощи Хлебниковой: Как жалеть пьющих?

Россияне отвернулись от молящей о помощи Хлебниковой: Как жалеть пьющих?

В последнее время в жизни Марины Хлебниковой наступила черная полоса. Три года назад при страшных обстоятельствах из жизни ушел ее первый супруг, Антон Логинов. Трагедия изменила жизнь знаменитости.
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Теперь страшная ситуация произошла и с самой певицей. Ранее Шура высказывал беспокойство на тему состояния знаменитости. Он отмечал, что за несколько дней до интервью знакомые прислали ему фото артистки, она выглядела крайне плохо. Исполнитель подчеркнул, что ему кажется необходимым отвезти ее к врачу. "Алкашка, я думаю", – заявил тогда певец.

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Теперь в доме на улице Ратной случился пожар. По предварительным данным, в квартире находились три человека. Спасателей вызвала наследница Марины Хлебниковой. Свидетели произошедшего рассказали, что сперва из помещения вынесли мужчину, а затем и артистку. Сообщалось, что она была без сознания, в глаза бросались ожоги и обгоревшая одежда.

Известно, что сейчас 56-летняя певица госпитализирована. Она находится в коме и подключена к аппарату ИВЛ. По некоторым данным, у звезды обожжено от 20 до 50 процентов тела, а в крови якобы обнаружен алкоголь. Детали пока уточняются, на месте работают спецслужбы.

Представители Марины Хлебниковой обратились к россиянам. Они призвали прекратить распространять ложную информацию, выдавая ее за правду. В личном блоге указано, что они дадут официальный комментарий позднее. Многие поклонники выразили беспокойство. Другие же указали, что не понимают, "как можно жалеть пьющих". Представители Хлебниковой предположили, что вскоре их текст будет расценен журналистами как "мольба о помощи".

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Фото: Said Gadzhiev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 19 ноября 2021, 10:38 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Шикарная жизнь звезды 90-х Марины Хлебниковой

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