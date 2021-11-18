Развратница Лолита предалась утехам в плацкартном вагоне: Парень, тебе не повезло

Артистка несколько раз была замужем и, даже находясь вне брака, никогда не была обделена вниманием мужчин. За плечами Лолиты Милявской довольно богатый сексуальный опыт, о котором женщина не стесняется говорить.
На днях артистка стала гостьей ютуб-шоу Иды Галич "Есть вопросики". Зная о свободных и даже слегка развратных взглядах Лолиты, зрители не побоялись задать ей самые провокационные вопросы. Один из них касался самых необычных мест, в которых Лолите Милявской довелось заниматься сексом.
Надо отметить, что раскрепощенную певицу этот вопрос совсем не смутил и она с радостью пустилась в воспоминания.
"Парень тебе не повезло, такого места уже нет на планете," – заявила ироничная звезда.
Далее Лолита Милявская рассказала, что этим местом была телефонная будка – теперь таких нет, разве что осталось несколько штук в Лондоне. Среди других оригинальных мест, в которых развратница Лолита предавалась утехам, были салон самолета и плацкартный вагон.
Впрочем, выбор общественных мест для занятий сексом певица объяснила не собственной склонностью к разврату, а отсутствием необходимой жилплощади. По мнению Милявской, в Советском Союзе такая проблема была у многих пар, поэтому более-менее похожий список мест для интима, есть у многих россиян примерно такого же возраста.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что Лолита Милявская в леопардовом боди у шеста возбудила россиян.