Россияне просят закрыть ТНТ после гей-оргии в прямом эфире

Изначально многие набросились на создателей передачи из-за сходства с КВН. Поклонники тут же обвинили продюсеров в том, что они просто скопировали идею и выдали ее за свою. Ведущего КВН, Александра Маслякова, просто возмутил тот факт, что победителям обещают баснословные деньги, а Константин Эрнст поддержал его.
Однако на этом все недовольства не иссякли. В одном из выпусков комики Денис Дорохов и Александром Панекин сочли уместным и забавным поцеловаться взасос. Близость мужчин длилась лишь несколько минут, но многих шутка про молодоженов задела настолько, что ее никак не могут перестать обсуждать. Накануне стало известно, что ситуацией занялся Роскомнадзор, а на телеканал завели дело. Обвинение предъявлено за "пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних".
Сами артисты указали, что они лишь исполняли свою роль, ни о какой пропаганде речи не шло. Однако их заявление ситуации пока не помогло никак. Теперь в игру вступили и россияне. Публика требует закрыть телеканал из-за скандального шоу "Игра".
Пользователи Сети оказались крайне возмущены эпизодом. Они заявили, что "ТНТ" уже якобы давно заработал славу канала, на котором происходят не совсем корректные вещи. Публика назвала его "сборищем нечисти" и потребовала рассмотреть вопрос о закрытии. Пока руководство не отреагировало на ситуацию.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин