"Зависть": вдову Табакова прижали из-за слов о Пересильд

Не так давно Юлия Пересильд вернулась из космоса, где она вместе с режиссером Климом Шипенко снимала фильм "Вызов". Буквально весь мир следил за полетом актрисы и режиссера, который стал историческим. Поклонники и коллеги поддерживали звезд.
Сейчас же блондинка встретилась лицом к лицу с ненавистниками. По этому поводу она даже написала большой пост в своем аккаунте в "Инстаграме". Вдова Олега Табакова Марина Зудина решила не оставаться в стороне и заявила, что актеры должны удивлять не неожиданными локациями, а интересными работами.
"Не понимаю, какая может быть тут критика. Фильм даже еще никто не видел. Никто не мешает актрисе в неожиданной локации показывать прекрасную игру. Актриса она замечательная. К тому же там был кастинг. Ее отобрали. Какие к ней претензии!" – разнес мнение супруги художественного руководителя МХАТа Максим Васюнов.
Критик абсолютно не согласен со словами, которые произнесла Зудина. Он уверен, что Пересильд и Шипенко – герои. Он, как и многие, ждет выхода картины на экраны страны.
"Тут, кроме восхищения, ничего быть не может. Кино пришло в космос. Не космос – в кино, а как раз кино – в космос. И это событие. Все остальные разговоры – зависть. Другое дело, будет обидно если на выходе мы получим плохое кино. Но Шипенко – режиссер сильный. Вряд ли он сделает плохо", – подытожил эксперт.