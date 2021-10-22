Лететь в космос должна была не Пересильд: Меня сняли в пользу Юлии

Уже несколько недель вся Россия обсуждает полет Юлии Пересильд, Клима Шипенко и Антона Шкаплерова в космос. Команда отправилась на орбиту, чтобы снять фильм "Вызов". Общественность внимательно следила за полетом и возвращением актеров и космонавта.
После приземления ракеты в Казахстане началось все самое интересное. Блондинка сейчас проходит восстановление вместе со своими коллегами, а журналисты пытаются узнать, что же происходит с Пересильд и Шипенко на Земле. Теперь же шоумен Стас Берецкий шокировал новостью о том, кто на самом деле должен был полететь на съемки.
"Я знаю Юлию Пересильд лично! Человек она сложный! Там произошла ситуация подмены Юлии на меня. Полететь в космос должен был я, так как участвую также в съемках этого фильма!" – сделал шокирующее заявление корреспонденту "Дни.ру" экс-участник группы "Ленинград".
Музыкант также рассказал причину, по которой он 5 октября остался на Земле, пока его коллега бороздила просторы Вселенной. Причина оказалась неожиданной.
"Практически в последний момент меня сняли в пользу Юлии, обосновав это моим лишним весом, так как ракета могла просто не взлететь. Мне пришлось уступить место ей, так как она легче меня! Но мне обещали, что следующий полет будет со мной и я дам полноценный концерт на станции "МИР", – иронично ответил Берецкий.
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