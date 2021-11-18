"Могу себе это позволить": оплеванная Волочкова оправдалась за роскошную жизнь

Многие россияне и некоторые коллеги по шоу-бизнесу подозревают звездную блондинку в чрезмерной любви к спиртному. В частности, ранее на эту тему высказывалась Дана Борисова, предлагая балерине обратиться к специалистам.
Среди знаменитостей, считающих поведение Анастасии Волочковой недостойным, и Анна Калашникова. Модель рассказывала, что королеву шпагата якобы выставили из отеля после пьяного дебоша. Сама же танцовщица подобные нападки считает беспочвенными.
Анастасия Волочкова решила ответить хейтерам. Она устала от слухов и травли в свой адрес. Любовь россиян по-злому комментировать ее посты в "Инстаграме" балерина жалким, мерзким и крайне нездоровым занятием.
По ее словам, грязные сплетни распространяют завистливые, недолюбленные и злые люди. Анастасия Волочкова считает, что им бы тоже хотелось в локдаун выбраться на отдых, но у многих нет такой возможности. Танцовщица отметила, что у нее она имеется. "Я могу себе это позволить", – заявила звезда.
Как писали "Дни.ру", ранее Анастасия Волочкова ответила Дане Борисовой на настырное участие в ее судьбе. Она убеждена, что никто не имеет права ее осуждать и лезть в личную жизнь.