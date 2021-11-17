Волочкова дала оплеуху Борисовой за обвинения в пьянстве: Лохушка и марамойка

Королева шпагата считает, что никто не вправе ее судить и лезть в ее жизнь. Анастасия Волочкова ответила Дане Борисовой на нападки и назойливое участие в ее судьбе.
Ранее теледива говорила, что балерину надо спасать, поскольку та ведет нездоровый образ жизни. Она заявляла, что предлагала звезде пойти к врачам, специализирующимся на алкоголизме. Однако Анастасия Волочкова неизменно отрицает, что у нее якобы имеется такая проблема.
Танцовщица отметила, что ей не нужны ни чьи советы. Также она дала понять, что не собирается дальше теперь травлю со стороны Даны Борисовой и других "доброжелателей". Анастасия Волочкова напомнила, что за свою карьеру сделала столько, сколько не под силу таким "марамойкам и лохушкам", подразумевая телеведущую.
Она уверена, что о ее профессиональной деятельности хейтерам сказать нечего. А своими заслугами блондинка очень гордится. В арсенале балерины многочисленные выступления на мировых сценах. Не секрет, что танцовщица – большая труженица. Анастасия Волочкова не жалеет себя в работе и нередко демонстрирует натруженные ноги в мозолях и синяках.