Волочкова дала оплеуху Борисовой за обвинения в пьянстве: Лохушка и марамойка

Скандал между Анастасией Волочковой и телеведущей продолжается. Звездные блондинки периодически поливают друг друга грязью. На сей раз балерина разнесла коллегу по шоу-бизнесу за ее слова о якобы имеющейся у танцовщицы алкогольной зависимости.

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