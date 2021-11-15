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Шоу-бизнес
С позором изгнанная из турецкого отеля Волочкова плюнула в злопыхателей

С позором изгнанная из турецкого отеля Волочкова плюнула в злопыхателей

Анастасия Волочкова долгое время находится в Турции. Она прилетела на форум International Congress Prosperity, после которого звезд ожидала масштабная вечеринка.
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Ранее в СМИ появилась информация о том, что балерина якобы переборщила с употреблением алкогольных напитков, после чего стала вести себя неприлично. Сама же Анастасия часто говорит о том, что алкоголь практически не употребляет. При этом, если постояльцы и руководство отеля смогли пережить множественные ролики со шпагатами, то дебош оказался последней каплей для них.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Анна Калашникова сообщила, что знаменитость якобы выпила, после чего начала грубить окружающим. Ее якобы не смутили даже дети. После балерину якобы выпроводили из отеля, лишив номера за неподобающее поведение в общественном месте. Теперь молчание прервала помощница дивы.

Светлана Герасимова утверждает, что все информация, оказавшаяся в руках журналистов – фейк. По ее словам, Анастасию Волочкову не выселяли из отеля за некорректное поведение после выпитых алкогольных напитков. Она отметила, что балерина просто на несколько дней поехала к своим друзьям.

При этом, по словам помощницы, балерина отказалась давать комментарии на тему произошедшего. Этот факт особенно удивил публику. Обычно Анастасия отвечает в личном блоге даже тогда, когда кто-то критикует ее внешность или ее фирменные шпагаты. Что будет дальше – пока остается лишь гадать.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2021, 16:23 Источник: "РЕН ТВ" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость898990
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Полный позор алкашке и слава всерассейскому писающему шпагату. Падение полное - с Мальдив до турции и даже без купленных "Олегов". Следующая остановка - Геленжик или Саки-Сцаки!
Гость896219
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живет только прошлыми заслугами,а сейчас и похвастаться нечем,одни шпагаты остались,только их и показывает,где не попадя,.хоть бы её кто замуж взял,она теперь тоже ,как и макейка выбирать долго не будет,хоть бы кто позарился на достояние такое..
Гость899705
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Эту кобылу надо изолировать.Лечить уже поздно.
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