С позором изгнанная из турецкого отеля Волочкова плюнула в злопыхателей

Анастасия Волочкова долгое время находится в Турции. Она прилетела на форум International Congress Prosperity, после которого звезд ожидала масштабная вечеринка.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что балерина якобы переборщила с употреблением алкогольных напитков, после чего стала вести себя неприлично. Сама же Анастасия часто говорит о том, что алкоголь практически не употребляет. При этом, если постояльцы и руководство отеля смогли пережить множественные ролики со шпагатами, то дебош оказался последней каплей для них.

Анна Калашникова сообщила, что знаменитость якобы выпила, после чего начала грубить окружающим. Ее якобы не смутили даже дети. После балерину якобы выпроводили из отеля, лишив номера за неподобающее поведение в общественном месте. Теперь молчание прервала помощница дивы.

Светлана Герасимова утверждает, что все информация, оказавшаяся в руках журналистов – фейк. По ее словам, Анастасию Волочкову не выселяли из отеля за некорректное поведение после выпитых алкогольных напитков. Она отметила, что балерина просто на несколько дней поехала к своим друзьям.

При этом, по словам помощницы, балерина отказалась давать комментарии на тему произошедшего. Этот факт особенно удивил публику. Обычно Анастасия отвечает в личном блоге даже тогда, когда кто-то критикует ее внешность или ее фирменные шпагаты. Что будет дальше – пока остается лишь гадать.

