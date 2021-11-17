"Назначено наказание": Гей-скандал с Киркоровым и Манукяном привел к жестким последствиям

4 июня 2021 года прошло резонансное мероприятие, где Филипп Киркоров и Давид Манукян появились в образе влюбленных молодоженов, сопровождаемых свитой полуголых мужчин. Это была церемония вручения премии МУЗ-ТВ, которую транслировали на всю страну с возрастным ограничением 6+.
Из-за провокационной выходки артистов разразился гей-скандал, который стали широко обсуждать и зрители, и сотрудники уполномоченных ведомств. Роскомнадзор составил документ о нарушении МУЗ-ТВ норм законодательства. Как уточняет RT, суд признал канал виновным в пропаганде ЛГБТ среди детей.
Теперь организация вынуждена выплатить крупную сумму денег, чтобы искупить правонарушение вследствие публичного казуса Филиппа Киркорова и Давида Манукяна. "Назначено наказание в виде административного штрафа", — объявил представитель Басманного суда города Москвы. Сумма, которую от МУЗ-ТВ потребовали в суде, составляет 1 миллион рублей.
Напомним, Филипп Киркоров и Давид Манукян решили стать парой на премии телеканала спонтанно. Дава признавался, что инициатива исходила от него. Задумка заняла пару дней, затраты составили 200 тысяч рублей. "Это гениально, на мой взгляд!" — заявлял артист после мероприятия. Связь с поп-королем доставила ему удовольствие.