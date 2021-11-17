Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Киркоровым: Никакой свободы слова!

Месяц назад "Муз-ТВ" угодил в секс-скандал и понес административную ответственность. Это случилось после трансляции эфира музыкальной премии телеканала, на которой поп-король российской эстрады Филипп Киркоров появился на роскошном свадебном лимузине в компании блогера Давида Манукяна и десятка полуголых качков. История наделала много шума, в СМИ явление обрело название "гей-свадьба", а телеканал отхватил штраф в размере миллиона рублей.
Напомним, Басманный суд Москвы ранее оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал телеканал "Муз-ТВ" после штрафа за пропаганду однополых отношений. Продюсер уверен, что произошедшее – пример давления государства на свободу слова.
Он добавил, что для многих телеканалов сложившаяся ситуация станет тупиком и может негативно сказаться на работе.
По мнению Пригожина, в современном мире звезды вынуждены уподобляться американским трендам, так как в противном случае они потеряют свою аудиторию, ориентированную только на хайп.
Более того, продюсер считает, что муссирование данной темы создает только еще большую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.