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Шоу-бизнес
Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Киркоровым: Никакой свободы слова!

Пригожин поддержал "Муз-ТВ" в секс-скандале с Киркоровым: Никакой свободы слова!

Иосиф Пригожин с сожалением отнесся к штрафу для телеканала "Муз-ТВ".
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Месяц назад "Муз-ТВ" угодил в секс-скандал и понес административную ответственность. Это случилось после трансляции эфира музыкальной премии телеканала, на которой поп-король российской эстрады Филипп Киркоров появился на роскошном свадебном лимузине в компании блогера Давида Манукяна и десятка полуголых качков. История наделала много шума, в СМИ явление обрело название "гей-свадьба", а телеканал отхватил штраф в размере миллиона рублей.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Напомним, Басманный суд Москвы ранее оштрафовал телеканал "Муз-ТВ" за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений среди детей.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин поддержал телеканал "Муз-ТВ" после штрафа за пропаганду однополых отношений. Продюсер уверен, что произошедшее – пример давления государства на свободу слова.

Он добавил, что для многих телеканалов сложившаяся ситуация станет тупиком и может негативно сказаться на работе.

По мнению Пригожина, в современном мире звезды вынуждены уподобляться американским трендам, так как в противном случае они потеряют свою аудиторию, ориентированную только на хайп.

Более того, продюсер считает, что муссирование данной темы создает только еще большую пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений.

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Фото: Pravda Komsomolskaya / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 17 ноября 2021, 19:21 Источник: НСН ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

Гость901199
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вот ответ пригожина поразил -все повязано все дружко -братки всех менять свободу слова не той ориентации давайте переносите на мусорку на ваших сейчас песнях недалеких дети наши растут тк взрослые не слушают ваш бред
Гость901175
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Вот ещё одна пидарасина выявилась
Рома
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А каналу так не хватало поддержки Шрека…. Не хватает свободы слова- вали с Аллой из страны- вы здесь никому не нужны- ни в телике ни на радио- нигде…..
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