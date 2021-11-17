Как под копирку: Слова чудом выжившей МакSим вызвали ажиотаж

МакSим продолжает восстанавливаться после тяжелой болезни и периодически рассказывает об этом в соцсетях.

Этим летом певица пережила клиническую смерть, больше месяца она лежала в коме с тяжелой пневмонией. Многие не верили, что артистка сможет вернуться к нормальной жизни, однако произошло чудо – МакSим вышла из комы и пошла на поправку. Сейчас певица восстанавливается. Проводит время дома с семьей и периодически радует обновлениями подписчиков своего блога.

МакSим поделилась фото в голубом спортивном костюме, на котором видно, что форма потихоньку возвращается к артистке. Под фото Марина Максимова процитировала стихотворение Елены Мироновой про индивидуальность. Слова вызвали большой ажиотаж среди подписчиков. Особенно внимательные подписчики даже отметили, что авторство приписывают другой поэтессе – Ларисе Рубальской.

"Вы имеете самоценность и самодостаточность", "Ты эталон нежности и женственности для многих людей", "Это правда. Я согласна с Вами на все 100", "Ты как раз такая и есть, штучная. Обворожительная наша Мариночка", "Давайте это выводить в массы, пожалуйста, а то люди все одинаковые как под копирку, скучно и не интересно (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", - написали комментаторы.

Ранее болезнь МакSим прокомментировала Елена Малышева. Она уверена. Что выздоровление певицы – заслуга врачей. По мнению Малышевой, людям пора прекратить искать виноватых в ситуации и придумывать то, чего не было. Также она добавила, что пристальное внимание к здоровью Марины никак не связано с ее популярностью.