Бизнес на 100 миллионов, молитвы и семья: как живет певица Макsим после клинической смерти

Певица восстановилась после тяжелой болезни и запустила в своей жизни глобальные изменения

Летом этого года 38-летняя Марина Абросимова больше месяца провела в реанимации с тяжелой пневмонией. Вся страна с замиранием сердца ждала новостей о состоянии певицы, которая находилась в медикаментозной коме и пережила клиническую смерть. А в августе артистка наконец пошла на поправку и покинула стены больницы. За последний месяц в жизни Макsим многое изменилось: звезда погрузилась в свой проект, отправилась в поездку и посвятила себя материнству.

Свой бизнес

Открытие школы искусств Абросимовой состоялось в июне этого года. Однако вскоре после радостного события певица в тяжелом состоянии угодила в больницу. Сейчас, после своего восстановления, Макsим снова смогла открыть двери школы для учеников. Несмотря на то, что сентябрь давно прошел, а многие родители уже нашли для детей занятие, клиенты у проекта артистки нашлись.

На свой бизнес артистка потратила немало средств. Как пишет "Телепрограмма", на покупку помещения в 200 квадратных метров и хороший ремонт она отдала примерно 100 миллионов рублей. Для своей школы звезда наняла педагогов, которые проводят занятия, рисованию, вокалу, танцам, актерскому мастерству и игре на музыкальных инструментах.

Путешествие по святым местам

В октябре Абросимова поездом отправилась в крымский санаторий, чтобы пройти реабилитацию. Однако там звезда не только прошла длинный список общеукрепляющих процедур и физиотерапию, но и посетила святые места по совету своего духовника игумена Луки.

Настоятель Спасо-Преображенского мужского монастыря приезжал в клинику к артистке во время ее болезни трижды. В передаче на телеканале "Спас" духовник Макsим рассказал о том, что привозил в больницу частицу мощей Луки Крымского, а после поехал с молитвами в симферопольский Свято-Троицкий монастырь. Сразу после его поездки у звезды начался процесс выздоровления. К тому же, певица утверждала, что слышала голос своего духовника, находясь в коме.

Материнство

38-летняя Абросимова воспитывает двух дочерей. Старшую Александру, которой весной этого года исполнилось 12 лет, артистка родила в браке со звукорежиссером Алексеем Луговцовым. А младшая наследница Маша появилась на свет от бизнесмена Антона Петрова, с которым у звезды так и не дошло дело до свадьбы – о расставании пары стало известно спустя год после рождения дочки.

29 октября Макsим пышно отпраздновала день рождения младшей дочки в стиле мультфильма "My little pony" – девочке исполнилось семь лет. На праздник пришли и взрослые, и дети, а артистка опубликовала кадры со дня рождения в своем инстаграм-аккаунте. Однако не все поклонники оценили решение певицы проводить торжество в разгар пандемии.

Некоторые пользователи Сети искренне порадовались за певицу, осыпав и маленькую именинницу, и ее маму поздравлениями. Но нашлись и те, кто обратил внимание на внешний вид гостей: на них не было ни масок, ни перчаток. Несмотря на недовольные комментарии некоторых подписчиков, Макsим, кажется, замечательно провела время. После болезни звезда стала ценить время с семьей еще больше и старается как можно чаще бывать с дочками.