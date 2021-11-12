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Шоу-бизнес
"Не понимаю, зачем мучить людей": Малышева ошарашила правдой о болезни певицы МакSим

"Не понимаю, зачем мучить людей": Малышева ошарашила правдой о болезни певицы МакSим

Елена Малышева не так часто дает интервью. На этот раз она рассказала обо всем.
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Этим летом главной темой в СМИ была болезнь любимой миллионами певицы МакSим. К счастью, знаменитость справилась со всем и уже сейчас вернулась к нормальной жизни. Однако многим не показалось убедительным ее последнее и единственное интервью после выхода из комы. Некоторые недоброжелатели постоянно пытаются доказать, что вся история – продуманный пиар-ход, который вернул былую популярность звезде.

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Елена Васильевна Малышева (Шабунина) врач, телеведущая

 Марина Сергеевна Абросимова (МакSим)

Марина Сергеевна Абросимова (МакSим) певица

Сама Марина Максимова сейчас постепенно входит в ритм. Она начала работать, снимается для разных фотографов и занимается своими детьми. При этом разговоры вокруг ситуации не утихают до сих пор. Елена Малышева сообщила, что активно следила за развитием событий все это время.

По словам ведущей программы "Жить здорово", жизнь и здоровье МакSим сегодня – огромная заслуга врачей, которые выдержали десятки консилиумов и сумели поставить крайне тяжелую пациентку на ноги. Она не поддерживает тех людей, которые пытаются разобраться, кто виноват в ситуации. "Не понимаю, зачем гадать и мучить людей", – заявила знаменитость.

Елена Малышева убеждена, что тщательная работа с певицей вовсе не связана с ее популярным именем. Якобы если бы в реанимацию привезли простого человека, врачи предпринимали бы те же меры.

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Фото: Vadim Tarakanov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 ноября 2021, 11:13 Источник: "Ютуб" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Елена Малышева вышла в свет с младшим сыном

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