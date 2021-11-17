"Рана не зажила": Жасмин взвыла из-за ухода любимого мужчины

Горе одолевает известную артистку. Певица Жасмин заявила о муках.

Летом на исполнительницу хита "Дольче вита" свалилось двойное несчастье. Сразу два близких ей человека отправились на тот свет. Сначала ковидом заболела и умерла 90-летняя бабушка певицы Жасмин, а затем 70-летний отец звезды Лев Яковлевич.

Жгучая боль утраты до сих пор не оставляет артистку. Уход родителя сделал ее уязвимой. Все грандиозные планы, надежды и намерения мгновенно заменили страдания из-за сильной привязанности к отцу. Спустя несколько месяцев после траурного события певица Жасмин излила душу в "Инстаграм".

Певица пытается вернуться к работе и возобновить продуктивную деятельность, но это дается ей непросто. "Уход папы в августе сломал мои крылья… Рана не зажила и не заживет никогда", — откровенно призналась певица Жасмин. Понемногу звезда начинает улыбаться, но горе продолжает теребить ее сознание.

Поклонники поддержали знаменитость и разделили с ней тягостные переживания. Певица Жасмин затронула тонкие струны души своих фанатов. "Когда-нибудь станет полегче, время потихоньку будет лечить!", "Боль не пройдет, нужно просто научиться с ней жить", "Все будет хорошо, надо думать о своем будущем", "Я думаю, что папа обязательно будет гордиться вами", — выразились пользователи Сети.