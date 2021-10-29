Не вздумай рожать: сын запретил 44-летней Жасмин заводить еще одного ребенка

На ежегодной премии Topical Style Awards очаровательная Жасмин получила награду в номинации "Элегантность с перчинкой". Корреспондент "Дни.ру" поздравил певицу и расспросил о новостях.



Сегодня певица, как и вся страна, переживает очередной режим ограничений. Но, несмотря на отсутствие работы, голодной в это время звезда сидеть не будет. "Есть некоторые запасы, да и с прошлого локдауна еще осталась гречка, есть и туалетная бумага, – улыбается исполнительница. – Если кому из коллег надо будет – смогу поделиться".

"Может быть, пока возникла такая пауза, поеду и где-то отдохну, пока не решила, – продолжает Жасмин. – Но главное для меня, что в это непростое время семья будет вместе. Мирон (5-летний сын – Прим. ред.) часто спрашивает меня о том, когда же, наконец, у нас будет семейный ужин. Вот теперь, когда наступил локдаун, семейный ужин будет каждый день".

У 44-летней певицы трое детей от разных браков. Но заводить еще она не планирует. "Во-первых, я уже старенькая для этого, – объяснила она. – Во-вторых, Мирон категорически против, говорит мне "Нет" в ответ даже на гипотетическое предложение родить ему братика или сестричку. Ему хочется оставаться младшим в семье. Хотя это немного эгоистично. А вот когда я сама была в его возрасте, то очень хотела сестренку".