"Уничтожали, угрожали и сводили с ума": Асмус обнародовала данные о пережитом насилии

Актриса Кристина Асмус рассказала о проблемах, с которыми столкнулась.

Звезда сериала "Интерны" Кристина Асмус выступила против травли. Актриса призналась, что с самого детства страдала от агрессии окружающих. С буллингом Кристина сталкивалась в школе, на тренировках по гимнастике, в театральном институте и даже в собственной семье. Сегодня знаменитости также страдает от нападок общественности.

Особо ситуация обострилась после выхода на экраны фильма "Текст", в котором Асмус сыграла одну из главных ролей. Скандальной стала сцена секса между героиней актрисы и персонажем Ивана Янковского. После премьеры картины Кристину начали изводить "несчастные люди".

"Уничтожали меня морально, угрожали и сводили с ума изо дня в день…" – вспомнила актриса "Интернов" в личном инстаграм-аккаунте.

Затем, по словам Кристины Асмус, случился ее развод с юмористом Гариком Харламовым, после которого она стала жертвой лживых СМИ. Актриса подчеркнула, что никто на самом деле не знает причин краха ее брака. Все новости, которые появляются на эту тему, лживы. "А люди верят и потом идут ко мне на страницу и самым жестоким образом оскорбляют", – поделилась Асмус.

Артистка не понимает людей, которые стараются причинить боль незнакомому человеку. Кристина не может найти истоки этой злости. Асмус добавила, что в детстве подвергалась физическому и эмоциональному насилию и травмирована из-за этого. Между тем свои психологические проблемы она старается прорабатывать, с негативными эмоциями актриса учится справляться.

Звезда "Интернов" считает, что насилие нужно остановить. Кристина Асмус призвала подписчиков начать с себя. Артистка считает, что отвечать на оскорбительные комментарии нельзя. Дескать, это лишь множит негатив. Справедливость таким образом не восстановить.