Зудина влепила смачную пощечину снявшейся в космосе Пересильд: Удивлять стоит другим

Не так давно в России был один главный инфоповод – Юлия Пересильд и Клим Шипенко отправились в космос, чтобы снять фильм. Однако не все оценили этот шаг.

Подготовка актрисы и режиссера активно транслировалась сразу по нескольким каналам. Они оба постоянно давали интервью, а поклонники и коллеги не переставали писать о том, как сильно гордятся ими. Знаменитости до сих пор постоянно отвечают на вопросы о космосе, а их "Инстаграмы" стали намного популярнее, чем ранее. При этом некоторые люди достаточно скептически относятся к ситуации. Среди них оказалась и Марина Зудина.

Оказалось, что вдова Олега Табакова не относится к тем, кто считают поступок режиссера и актрисы практически героическим. Журналисты отметили, что после начала работы над новой кинокартиной с Юлией Пересильд удивлять публику для артистов стало еще более непростой задачей. Знаменитость же не согласилась с ними.

По словам Марины Зудиной, актеры вовсе не должны удивлять неожиданными локациями. Она сомневается в значимости экстремальных съемок и не скрывает этого. Артистка полагает, что место не имеет большого значения. Главное – "интересные работы".

При этом вдова Олега Табакова согласилась с тем, что полететь в космос было бы интересно. Напомним, ранее многие указали, что испытывают гордость за нашу страну из-за того, что именно отечественный режиссер и актриса стали первыми людьми, которые отправились в космос ради искусства. Многие до сих пор не верят в то, что съемки и правда велись там.

