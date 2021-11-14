"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях

Медиум считает, что артистка очень сильно себе подпортила карму, когда "наговорила массу глупостей". Дел ов том, что звезда неосторожно вступила в спорт на очень деликатную тему о больных детях.
Ясновидящая предположила, что Юлии Пересильд "наступили на больную мозоль", из-за чего она позволила себе неоднозначное высказывание о том, что десять миллиардов рублей спасли бы лишь небольшое количество детей. По мнению медиума, эти слова – за гранью добра и зла.
Коллавини считает, что мать, женщина не может говорить такое. Ясновидящая заявила, что Юлия Пересильд вызвала на себя огромный шквал ненависти. По ее мнению, знаменитость могли проклясть матери, чьи дети умирают. Медиум полагает, что в жизни Юлии Пересильд наступит темная полоса, и полет в космос выйдет ей боком.
Напомним, актриса в интервью на ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" коснулась темы стоимости полета съемочной группы в космос. Ведущая озвучила мнение общественности о том, что данные средства можно было потратить на благотворительность.
В ответ Юлия Пересильд назвала глупой идею пожертвовать деньги больным детям. Она заявила, что все происходящее с детьми решается не только финансированием. Ранее 12-летняя дочь артистки и режиссера Алексея Учителя Анна анонсировала выход первого клипа.