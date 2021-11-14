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Шоу-бизнес
"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях

"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях

Участие Юлии Пересильд в съемках фильма "Вызов" в космосе активно обсуждает вся страна. Однако неосторожно сделанное заявление после полета на МКС может стоить актрисе очень дорого, уверена ясновидящая Мирослава Коллавини.
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Медиум считает, что артистка очень сильно себе подпортила карму, когда "наговорила массу глупостей". Дел ов том, что звезда неосторожно вступила в спорт на очень деликатную тему о больных детях.

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Юлия Сергеевна Пересильд Актриса

Ясновидящая предположила, что Юлии Пересильд "наступили на больную мозоль", из-за чего она позволила себе неоднозначное высказывание о том, что десять миллиардов рублей спасли бы лишь небольшое количество детей. По мнению медиума, эти слова – за гранью добра и зла.

Коллавини считает, что мать, женщина не может говорить такое. Ясновидящая заявила, что Юлия Пересильд вызвала на себя огромный шквал ненависти. По ее мнению, знаменитость могли проклясть матери, чьи дети умирают. Медиум полагает, что в жизни Юлии Пересильд наступит темная полоса, и полет в космос выйдет ей боком.

Напомним, актриса в интервью на ютуб-шоу "Скажи Гордеевой" коснулась темы стоимости полета съемочной группы в космос. Ведущая озвучила мнение общественности о том, что данные средства можно было потратить на благотворительность.

В ответ Юлия Пересильд назвала глупой идею пожертвовать деньги больным детям. Она заявила, что все происходящее с детьми решается не только финансированием. Ранее 12-летняя дочь артистки и режиссера Алексея Учителя Анна анонсировала выход первого клипа.

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Юлия Пересильд. Фото: Anatoly Lomokhov/globallookpress.com
Автор: 14 ноября 2021, 10:55 Источник: "Экспресс газета" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Юлия Пересильд подставила пышную грудь для медали

комментарии

Ответить:

Гость898883
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Кто такая Пересильд? О ней так много пишут, будто она известна своими открытиями , изобретениями, достижениями? Она никто и звать ее никак! Откуда такая мания аеличия. Серая мышь! Ни красоты, ни таланта, ни намека на ум? Откуда эти пустышки берутся? Поэтому у нас такие убогие и кинематограф и театральное искусство. Метры уходят, а их место занимают " заслуженные " свистушки. Но кто-то ведь их продвигает. Вот только зачем...
Гость898916
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а у нее передок мозги заменяет.
Гость889611
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бесцветное убожество с полным отсутствие мозговых извилин, вытягиваемое эрнстом и рогозиным для самопиара. Позор российского ТВ и космонавтики!
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