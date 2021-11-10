"Куртизанка": Пересильд высказалась о карьере через постель с Абрамовичем

Довольно давно актрисе Юлии Пересильд приписывают роман с олигархом Романом Абрамовичем. Поговаривают, что именно бизнесмен спонсировал недавний полет артистки на Международную космическую станцию.
В свежем интервью Пересильд прокомментировала слухи об отношениях с миллиардером. К этим сплетням Юлия относится с юмором. Если верить всему тому, что пишут СМИ, говорит артистка, можно прийти к выводу, что она "куртизанка".
Пересильд подчеркнула, что никогда не строила карьеру через постель. Звезда признает, что имея влиятельного любовника можно добиться головокружительных высот, однако это не ее случай. По словам Юлии, "у нее слишком много мозга". Работающая голова на плечах мешает ей пускаться в сомнительные авантюры.
Юлия Пересильд рассказала также, что безоглядно влюблялась очень давно. Предметом страсти знаменитости был режиссер Алексей Учитель – отец ее двух дочек. Больше подобных сильных чувств Юлия ни к кому не испытывала.
Как писали "Дни.ру", ранее основатель благотворительного фонда "Галчонок" Ольга Журавская обвинила Юлию Пересильд в грязной игре. По данным экс-сотрудницы организации, актриса, заручившись поддержкой Романа Абрамовича, выдавила ее из фонда и заняла место учредителя.
Популярные темы форума
Беда
Мать оставила 4х летнию девочку на отца и свекровь.
Блефаропластика, у кого сделать
Масовая драка в Домодедово
Хоккеист Иван Биткин