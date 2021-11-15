"Это нормально": закомплексованная Кудрявцева призналась в ретуши своих снимков

Оказывается, верить фотографиям ведущей в "Инстаграм" на 100% нельзя. 50-летняя Лера Кудрявцева в реальности отличается от экранного образа, где над ее лицом и прической работают стилисты.
Телеведущая заявила, что ретуширует все свои снимки перед тем, как выложить в соцсеть. В действительности у звезды есть изъяны, из-за которых она очень комплексует. "Здесь все фотошоп... И это нормально", – поделилась знаменитость в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
Лера Кудрявцева замужем за хоккеистом Игорем Макаровым, который младше нее на 16 лет. Так что ее желание выглядеть молодо вполне объяснимо. Однако возраст телеведущей уже дает о себе знать. Она все чаще сталкивается с проблемами со здоровьем.
Напомним, два года назад Лера Кудрявцева перенесла операцию на груди. Ей удалили силиконовые импланты. А зимой этого года звезде пришлось месяц провести в кровати из-за перелома крестца. Затем теледива загремела в реанимацию из-за подозрений на инсульт.
Как писали "Дни.ру", ранее актриса Светлана Пермякова обвинила Леру Кудрявцеву во лжи. Скандал произошел на проекте "Секрет на миллион". По словам звезды, команда шоу обманула ее, чтобы та не смогла честно выиграть приз.