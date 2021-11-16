"Максимка не обижает?": вид всклокоченной любовницы Виторгана насторожил россиян

Последние фотографии Нино Нинидзе заставили публику волноваться за актрису.

Артистка выложила в своем микроблоге кадры, на которых выглядит печальной и встревоженной. Нино Нинидзе позировала растрепанной, в расстегнутом пальто среди кустов. Снимки насторожили ее поклонников. Они предположили, что в отношениях актрисы и Максима Виторгана не все в порядке. "Максимка не обижает?", – спросил один из фолловеров звезду,

Сама Нино Нинидзе заверила, что плохому настроению не поддается. Она поведала, что в последнее время полюбила смотреть сериалы. Знаменитость попросила подписчиков порекомендовать ей интересные новинки.

Ранее Максим Виторган поделился своим разочарованием от отдыха в Италии. Актер был в Сиене несколько дней, где у него возникло неприятное чувство. Ожиданий актера город не оправдал.

Напомним, Нино Нинидзе более двух лет в отношениях с артистом. Максим Виторган закрутил с коллегой роман после расторжения брака с Ксенией Собчак. Примечательно, что он по сей день не сделал предложения руки и сердца новой возлюбленной. Это дает поклонникам почву для домыслов о расставании пары.

А недавно в Сети поползли слухи о том, что Максим Виторган так и не избавился от чувств к экс-супруге. Дело в том, что он отправился в отпуск в Италию, где в то же время отдыхала Ксения Собчак.

