Раздвинувшую ноги пьяную Волочкову с позором выгнали из турецкого отеля

Балерина привыкла эпатировать публику своим крайне свободным поведением. Анастасия привыкла позировать перед публикой в компрометирующих позах. "Королева шпагата" питает слабость не только к фото с раздвинутыми ногами, но и к спиртному. Именно это сочетание сыграло с артисткой злую шутку.
Недавно Анастасия отправилась на отдых в Турцию. Причем возлюбленный и дочь остались дома, в поезду балерина отправилась одна. Там Волочкова решила пуститься во все тяжкие. Алкоголь рекой и отсутствие какого либо контроля привели к тому, что Анастасию с позором выгнали из отеля.
Поперечные шпагаты танцовщицы постояльцы и персонал еще смогли пережить, но вот последствия алкоголя стали последней каплей. Волочкова перебрала и стала вести себя неподобающим образом, ругаясь и буяня. "Выпила и начала грубить людям, там были дети. Это же Турция, на каждом углу наливают", – рассказала певица Анна Калашникова на шоу "Ты не поверишь!".
Недавно Анастасия Волочкова сцепилась с новой женой бывшего мужа. Причиной скандала стала дочь балерины Ариадна. Девочка часто проводит время с отцом и его супругой. По мнению Анастасии, новая избранница не любит падчерицу. Кстати, многие знакомые Волочковой уверены, что артистка подает дочери плохой пример.