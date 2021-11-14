"Она ее не любит!": желающая счастья для дочери Волочкова вцепилась в беременную жену Вдовина

Анастасия Волочкова убеждена, что ее наследнице Ариадне плохо живется с отцом и телеведущей Татьяной Николаевой.

Звезда по сей день воюет с бывшим мужем. Периодически от королевы шпагата достается и его супруге. На сей раз Анастасия Волочкова разнесла теледиву за то, что та якобы не любит ее с бизнесменом дочь.

Танцовщица уверена, что ее 16-летней наследнице тяжело в доме отца. В программе "Ты не поверишь!" на НТВ балерина заявила, что Ариадна не раз говорила ей о том, что ей нелегко с чужой женщиной, которая ее не любит.

По словам звездной блондинки, она всегда ждет ребенка в своем доме. Примечательно, что некоторые знакомые Анастасии Волочковой полагают, что девочке лучше больше находиться с отцом. Так, по мнению Анны Калашниковой, балерина подает плохой пример дочери, ведя себя неподобающе.

Анастасия Волочкова же уверена, что дала наследнице все самое лучшее и воспитала, как следует. По совам звезды, Ариадна в будущем продолжит ее дело.

Напомним, жена Игоря Вдовина ждет ребенка. Анастасия Волочкова ранее уже высказывалась по этому поводу. Елена Николаева и предприниматель познакомились в 2017 году. В 2020 году они поженились.

Как писали "Дни.ру", недавно пользователи Сети набросились на Анастасию Волочкову за то, что, поздравляя дочь с днем рождения, она перепутала ее имя, сделав опечатку. Позже звезда убрала эту публикацию из своего инстаграм-аккаунта.

