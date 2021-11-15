Агутин врезал выскочке Бузовой: Бабло должно поддерживаться мозгами

Пожалуй, только ленивый не бросил в ведущую камень из-за ее выхода на театральную сцену. Еще одним ярым критиком певицы оказался Николай Агутин. 86-летний композитор набросился на звезду в шоу "Звезды сошлись" на НТВ.
В передаче зашла речь о спектакле "Чудесный грузин", в котором сыграла Ольга Бузова. Музыкант не понимает, почему такой знаменитый театр решил сотрудничать с поющей ведущей. Он подчеркнул, что Ольга Бузова не имеет актерского образования.
Отец Леонида Агутина уверен, что причина всему - жажда наживы, которая обернулась жутким позором как для МХАТа, так и для Ольги Бузовой. "Но бабло должно поддерживаться какими-то мозгами", – врезал певец звезде,
Николай Агутин не отрицает, что Ольга БУзова очень популярна, но он убежден, что это не повод для того, чтобы выводить ее на подмостки МХАТа. Поэт-песенник отметил, что нельзя глумиться над искусством.
Напомним, ранее Ольга Бузова узнала, что ее уводили из прославленного театра. Для нее такое решение руководства МХАТа стало шоком. Певица считает, что с ней поступили непорядочно. О том, что она больше не выйдет на сцену, артистка, по ее словам, узнала по SMS. Кроме того, как утверждает звезда, ей не заплатили зарплату. Теперь знаменитость собирается обратиться в суд, чтобы восстановить справедливость и получить обещанные ей деньги.