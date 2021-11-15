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Шоу-бизнес
Всплыли детали страшного состояния изувеченного Руссо: Опухоль и проблемы с органами

Всплыли детали страшного состояния изувеченного Руссо: Опухоль и проблемы с органами

Самая страшная ночь в жизни Авраама Руссо случилась около 15 лет назад. Ее последствия до сих пор не отпускают артиста.
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Тогда автомобиль знаменитости расстреляли нанятые киллеры. Руссо оказался крайне серьезно ранен, но, к счастью, врачи смогли спасти кумира миллионов. Сам артист убежден, что знает, кого стоит винить в его беде. Он уверен, что за нападением и похищением якобы стоит бывший владелец Черкизовского рынка, Тельман Исмаилов. Известно, что сейчас он находится в Черногории, исполнитель же давно проживает в США, но конфликт остается нерешенным.

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Теперь Авраам Руссо стал героем программы "Секрет на миллион". Артист решился на откровенный диалог с Лерой Кудрявцевой. Он не стал скрывать: несмотря на то, что сейчас ему 52 года, чувствует он себя не совсем хорошо. После страшного события он перенес большое количество операций.

Одним из самых непростых вмешательств стала операция на ноге. Тогда его ступня оказалась сильно повреждена и даже сейчас, спустя столько лет, все равно опухает. Артист все еще регулярно посещает врачей. В январе следующего года ему предстоит пережить новое вмешательство.

Авраам Руссо признался, что теперь у него наблюдаются и проблемы с внутренними органами. Так, его беспокоят желудок и кишечник. У знаменитости обнаружили и опухоль. К счастью, она оказалось доброкачественной. "С чего она там – никто не знает", – пожал плечами певец.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2021, 11:53 Источник: "НТВ" ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость897163
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И кому он нужен? Живёт в Америке,деньги из России,не русский,налоги платиттам,где живёт-нечего жаловаться..Пособие по инвалидности российское ему дайте..Отстанет сразу.А так надеется грабануть НГ бонус на корпоративе под фанеру..В Черногории помогут..Там богачи живут.По старой памяти накормят.
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