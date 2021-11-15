Всплыли детали страшного состояния изувеченного Руссо: Опухоль и проблемы с органами

Тогда автомобиль знаменитости расстреляли нанятые киллеры. Руссо оказался крайне серьезно ранен, но, к счастью, врачи смогли спасти кумира миллионов. Сам артист убежден, что знает, кого стоит винить в его беде. Он уверен, что за нападением и похищением якобы стоит бывший владелец Черкизовского рынка, Тельман Исмаилов. Известно, что сейчас он находится в Черногории, исполнитель же давно проживает в США, но конфликт остается нерешенным.
Теперь Авраам Руссо стал героем программы "Секрет на миллион". Артист решился на откровенный диалог с Лерой Кудрявцевой. Он не стал скрывать: несмотря на то, что сейчас ему 52 года, чувствует он себя не совсем хорошо. После страшного события он перенес большое количество операций.
Одним из самых непростых вмешательств стала операция на ноге. Тогда его ступня оказалась сильно повреждена и даже сейчас, спустя столько лет, все равно опухает. Артист все еще регулярно посещает врачей. В январе следующего года ему предстоит пережить новое вмешательство.
Авраам Руссо признался, что теперь у него наблюдаются и проблемы с внутренними органами. Так, его беспокоят желудок и кишечник. У знаменитости обнаружили и опухоль. К счастью, она оказалось доброкачественной. "С чего она там – никто не знает", – пожал плечами певец.