Руссо признался в многолетней связи с Орбакайте

В задушевной беседе с Лерой Кудрявцевой Авраам Руссо откровенно рассказал о своем прошлом.

Российский певец сирийского происхождения стал гостем популярной программы "Секрет на миллион". В эфире канала НТВ Авраам Руссо поведал много личных тайн, в том числе рассказал об отношениях со взрослой дочерью Аллы Пугачевой.

Кристина Орбакайте и Авраам Руссо почти 20 лет назад впервые спели дуэтом, исполнив очень трогательную романтическую композицию "Просто любить тебя". Сама песня и совместные появления пары на публике уже тогда породили многочисленные слухи о романе между артистами, однако они сами всегда говорили только лишь о дружбе. Теплые отношения звезды поддерживают вот уже много лет, а недавно Кристина Орбакайте даже провела приятный вечер с Авраамом Руссо в его особняке.

Полный выпуск программы с Руссо выйдет на НТВ в ближайшее воскресенье – 14-ого ноября. В Сети уже появился анонс программы, и, судя по нему, Лере Кудрявцевой удалось разговорить своего гостя: певец раскрыл еще больше деталей о дружеской связи с дочерью Примадонны.

Также в шоу Кудрявцевой артист поведал о других аспектах своей личной жизни и раскрыл информацию о том, сколько у него на самом деле наследниц.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Авраам Руссо набросился на своего давнего обидчика, который жестоко разрушил всю жизнь артиста.