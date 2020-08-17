Кристина Орбакайте осталась на ночь у Авраама Руссо

В Сети появилось совместное фото Кристины Орбакайте и Авраама Руссо. Снимок произвел большое впечатление на поклонников.

Почти 20 лет назад Кристина Орбакайте и Авраам Руссо представили поклонникам песню "Просто любить тебя". Композиция и трогательные выступления породили слухи о романе артистов. Но между ними всегда была лишь крепкая дружба.

Даже спустя десятилетия Орбакайте и Руссо поддерживают отношения. Например, недавно дочь Аллы Пугачевой наведалась в роскошный особняк певца и, судя по опубликованному в "Инстаграм" снимку, осталась у него допоздна. Кристина сообщила поклонникам, что встретилась с Авраамом, чтобы "повспоминать и посмеяться", пишет РИА ФАН.

Подписчики были рады увидеть артистов вместе. Большинство поклонников признались, что помнят и до сих пор слушают совместную песню Орбакайте и Руссо. Некоторые ждут от них новых композиций. "Давно Авраама не было видно. Выглядит отлично", "Обожаем вас и вашу совместную песню", "Дуэт был классный! Может, повторите?" – написали фолловеры.

Напомним, на днях дочь Кристины Орбакайте Клавдия Земцова представила дебютную песню. Девочка исполнила композицию на испанском языке. Многие считают, что внучка Пугачевой сможет повторить успех знаменитых родственников.