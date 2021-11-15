Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

"Это большая утрата": Талызина скорбит об уходе Домогарова
"Отказ от родителя": психика дочки извращенца Панина не выдерживает
47 лет в фиктивном браке: всплыла грязная тайна Винокура
"Повторное заражение": плачевный результат вечеринки певицы МакSим
партнеры
Понедельник
15 ноября
Лента новостей
13:27
Это не от падения: у госпитализированной с острой болью Бородиной нашли новые травмы
13:14
"Большая беда": Проклова закидала камнями Зарубину после исповеди
12:53
"Стать жертвой": что творится с психикой Гузеевой
12:52
Изгнанной из МХАТа Бузовой нанесли новый удар: Осталась у разбитого корыта
12:41
Агутин врезал выскочке Бузовой: Бабло должно поддерживаться мозгами
12:39
Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о январских морозах в ноябре
12:09
"Как не стыдно": Знаменитой актрисе врезали за плевок в Бузову
11:53
Всплыли детали страшного состояния изувеченного Руссо: Опухоль и проблемы с органами
11:47
За сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса
11:46
"Просто загнусь": Седокова напугала россиян серьезными проблемами в жизни
11:19
Потеря матери, желание сдаться в психушку и роман с Меньшиковым: как живет звезда "Сватов" Маргарита Шубина
11:19
"Двойняшками с ДЦП": заговорили о беременности Пискун от Барецкого
11:10
Трясущаяся Ротару привела народ в ужас: Поражение мозжечка или интоксикация
11:03
Стало известно о скорой свадьбе певицы Манижи
10:55
Неизвестный обстрелял основателя рок-группы "Ногу свело!" в Москве
10:44
В Тюмени от коронавируса умер месячный ребенок
10:29
Счастливого Крутого поздравляют с рождением сына
10:18
"Тяжело вспоминать": что испытала дочка Началовой на сцене
09:52
Потеря мамы и новая семья отца: как живет и выглядит восьмилетний сын Шепелева и Фриске
09:51
Известная певица обнародовала проделки Билана: Заказали в номер пачку презервативов
09:51
"Я расплакался из-за горя в семье": устроившая пьяный дебош в самолете актер "Ржева" сделал признание
09:19
"Плевок в душу": неблагодарный Шаляпин вышвырнул ошарашенную Кравец
09:03
"Рухнула она, а стыдно мне": Бузова публично опозорилась
09:02
Взвывший от одиночества Богомолов стал женщиной: Высокие каблуки и короткая юбка
08:34
Прилучный раскрыл правду об истощенной Карпович: Посещает онкоцентр
08:24
Рейтинг одобрения Байдена американцами упал до исторического минимума
06:32
Огромный бюст пьяной Семенович попал на видео
03:57
К чему снится воробей
01:27
День памяти мучеников Акиндина и Пигасия: что нельзя делать 15 ноября
22:59
Женатый Николаев облапал пышную грудь толстушки Лолиты: А ручки-то!
20:34
"Не спешите восполнить разрыв отношений": почему разведенку Асмус снова ждет неудачный брак
17:39
Пугачева обнародовала информацию о любовных пристрастиях Орбакайте
17:39
"Я очарована и влюблена": Асмус растаяла от поцелуя 70-летнего Сухорукова
17:13
Обозреватель Таран раскрыл тактику Киева по Донбассу: За свои кресла сражаются
16:48
"Уберите Градского": народ облил грязью шоу "Голос" из-за постоянных скандалов
16:23
"Ненавижу простой народ": знающая себе цену Собчак плюнула в россиян
15:29
Раздвинувшую ноги пьяную Волочкову с позором выгнали из турецкого отеля
14:45
"Я к нему относился по-человечески": Лукашенко бросил камень в огород Зеленского
14:32
Какие категории граждан России освобождаются от налога на имущество
14:05
Готов на все ради сенсации: беспринципного Малахова втравили в грязный скандал
13:51
Прилюдно оголивший накаченный торс Костюшкин возбудил народ
13:18
"Хочу идти дальше": получившая жуткую травму на льду Бородина жертвует здоровьем
13:04
"Стоит недешево": сколько родные отвалили за памятник на могиле Джигарханяна
12:47
"Она ее не любит!": желающая счастья для дочери Волочкова вцепилась в беременную жену Вдовина
12:13
МХАТ встал на тропу войны: гонит неугодных поганой метлой
11:57
"Сутки в кровати проводим": Кравченко из "Сватов" о романе с женатым Добронравовым
11:00
Страшная тайна: Почему скрывают информацию о лежащей в коме дочери Кончаловского
10:55
"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях
10:44
Измученную Нетребко продырявили в трех местах
10:43
Эксперт Табах о росте цен и инфляции в России: Близка к пику
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Кикабидзе призвал артистов Украины забыть дорогу в Россию
"Было плохо": Добитая предательством Бузова учинила разборки с подружкой Манукяна
"Ненавижу простой народ": знающая себе цену Собчак плюнула в россиян
"Подпортила карму": Пересильд прокляли после глупых слов о больных детях
"Еще одна жертва": Перекроенная хирургами Цыганова показала неузнаваемое лицо
Отказ Лукашенко от транзита газа нанесет сильный удар по отношениям России и Белоруссии – замглавы ФНЭБ
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
"Просто загнусь": Седокова напугала россиян серьезными проблемами в жизни

"Просто загнусь": Седокова напугала россиян серьезными проблемами в жизни

Анна Седокова заставила своих поклонников всерьез тревожиться. Певица сообщила, что у нее настали трудные времена.
прочитано 166 раз

Артистка рассказала в своем микроблоге, что в ее жизни черная полоса. Она не стала уточнять, что именно произошло, но дала понять, что дела совсем плохи. Вокалистка призналась, что сейчас ей очень сложно, и она поделится деталями позже.

ПО ТЕМЕ

Кардинально изменившаяся Седокова стала неузнаваемой

Седокова взбесила россиян наплевательским отношением к родителям

 Анна Владимировна Седокова

Анна Владимировна Седокова певица

По словам Анны Седоковой, пока она будет пытаться имитировать иллюзию нормальной жизни. "Иначе просто загнусь", — поделилась звезда. Само собой, фолловеры заподозрили, что у знаменитости возникли проблемы в семейной жизни.

Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен только подогрел слухи о трудностях в их отношениях, опубликовав в соцсети черную картинку с надписью о том, что "все еще не может поверить".

Также исполнительница посетовала на то, что из-за других блогеров она уже опасается показывать настоящие эмоции в Сети. Певица отметила, что теперь часто известные персоны публикуют фейковые чувства. По поводу случившегося в своей жизни Анна Седокова разместила пронзительное стихотворение. В нем говорится о том, что будущее может не наступить, и надо жить настоящим моментом, не жалея любви и тепла для близких.

Напомним, своего избранника Анна Седокова увела из семьи. Некоторые хейтеры корили артистку за это, предрекая ей впоследствии участь бывшей жены Яниса Тиммы. Как писали "Дни.ру", ранее певица призналась, что ее супруг – очень ревнивый человек и собственник.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 ноября 2021, 11:46 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Анна Седокова раскрыла секрет стройной фигуры

комментарии

Ответить:

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Счастливого Крутого поздравляют с рождением сына

В звездной семье отмечают прибавление
Шоу-бизнес

"Плевок в душу": неблагодарный Шаляпин вышвырнул ошарашенную Кравец

Люди не видят берегов
Шоу-бизнес

"Я расплакался из-за горя в семье": устроившая пьяный дебош в самолете актер "Ржева" сделал признание

Ему потребовалась помощь
Шоу-бизнес

Взвывший от одиночества Богомолов стал женщиной: Высокие каблуки и короткая юбка

Публика ахнула

Гороскоп

Никакого мини и нарядов в полоску: в чем встречать новый 2022 год, чтобы он прошел удачно
Любимчики судьбы: астролог назвал имена людей, которым крупно повезет в ноябре, декабре и январе
11 ноября все изменится: три знака зодиака, для которых дата станет решающей
Обречены на разрыв: 5 пар знаков зодиака, которым не суждено быть вместе

Здоровье

За сутки в России выявили 38 420 новых случаев коронавируса
В Тюмени от коронавируса умер месячный ребенок
Среди привитых от ковида россиян разыграют деньги и котят
Свыше 1200 человек: в России зафиксирован новый рекорд смертности от коронавируса

Спорт

Отпахавшая на родину Слуцкая осталась ни с чем: Пенсия – ноль рублей
Российская гимнастка Севастьянова показала голую грудь
Российские фигуристки победили всех соперниц и поставили 2 мировых рекорда на соревнованиях в Канаде
Гончаренко шокирована выступлением Трусовой с переломанной костью

Регионы

Под Оренбургом мужчина жестоко убил жену и маленького ребенка
Житель Подмосковья натравил бойцовского пса на женщину
В Кемерове загорелся частный дом
В Петербурге мужчина разбился при падении в шахту лифта
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+