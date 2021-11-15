"Просто загнусь": Седокова напугала россиян серьезными проблемами в жизни

Артистка рассказала в своем микроблоге, что в ее жизни черная полоса. Она не стала уточнять, что именно произошло, но дала понять, что дела совсем плохи. Вокалистка призналась, что сейчас ей очень сложно, и она поделится деталями позже.
По словам Анны Седоковой, пока она будет пытаться имитировать иллюзию нормальной жизни. "Иначе просто загнусь", — поделилась звезда. Само собой, фолловеры заподозрили, что у знаменитости возникли проблемы в семейной жизни.
Анна Седокова замужем за баскетболистом Янисом Тиммой. Спортсмен только подогрел слухи о трудностях в их отношениях, опубликовав в соцсети черную картинку с надписью о том, что "все еще не может поверить".
Также исполнительница посетовала на то, что из-за других блогеров она уже опасается показывать настоящие эмоции в Сети. Певица отметила, что теперь часто известные персоны публикуют фейковые чувства. По поводу случившегося в своей жизни Анна Седокова разместила пронзительное стихотворение. В нем говорится о том, что будущее может не наступить, и надо жить настоящим моментом, не жалея любви и тепла для близких.
Напомним, своего избранника Анна Седокова увела из семьи. Некоторые хейтеры корили артистку за это, предрекая ей впоследствии участь бывшей жены Яниса Тиммы. Как писали "Дни.ру", ранее певица призналась, что ее супруг – очень ревнивый человек и собственник.