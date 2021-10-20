Седокова взбесила россиян наплевательским отношением к родителям

Анна Седокова опубликовала неоднозначное видео со своим мужем – Янисом Тиммой.

Певица записала интервью с собственным супругом и разместила его фрагмент в своем инстаграм-аккаунте. Очевидно, Анна Седокова хотела позабавить своих подписчиков, однако эффект получился обратным – многие оказались возмущены услышанным.

Дело в том, что экс-солистка "ВИА Гры" поинтересовалась у мужа, как зовут ее родителей. Казалось бы простой вопрос поставил мужчину в тупик. Имя мамы своей возлюбленной он все-таки вспомнил, а вот имя отца Седоковой вызвало большие сложности. Певица постаралась дать мужу подсказку, намекая на свое отчество. Однако даже с подсказкой ответ дался мужчине с огромным трудом. Вопрос о том, как зовут бабушек и дедушек Анны, и вовсе остался без ответа – баскетболист заявил, что это для него "слишком далеко".

Примечательно, что сама Анна Седокова совсем не была возмущена неосведомленностью своего благоверного. Во время ответов Яниса женщина весело смеялась, и это было воспринято подписчиками как ее наплевательское отношение к собственным родителям.

Взбешенные пользователи написали:

"Как то обидно стало за ваших родителей" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), "И что смешного??? Еще сидит и смеется как будто кинокомедию смотрит", "Это печально, смешного вообще ничего нет, бабушки, это далеко слишком говорит".

Ранее "Дни.ру" рассказывали о том, что сбежавшую в США Анну Седокову раскусили в Сети.