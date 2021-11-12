Полуголую Собчак вытащили со дна

Ксения Собчак поделилась снимком в своем "Инстаграме". Стилист Юлия Макушева поддержала раздевшуюся телеведущую.

Ксения Собчак любит удивлять. На днях она улетела на очередной отдых, откуда только и успевает делиться фотографиями с пляжа. Она показала свою фигуру, сделав снимок в одном купальнике. Поклонники были в шоке от того, что "блондинка в шоколаде" буквально разделась.

"Я не согласна с мнением народа. Я считаю, что нет смысла критиковать ее за этот снимок, потому что в свои 40 лет она имеет прекрасную фигуру, и даже 18-летние девочки могут ей позавидовать", – защитила Юлия Макушева жену Богомолова.

Комментаторы не стали церемониться и буквально опустили блогера на дно, завалив его неприятными словами. Профессионал же, наоборот, встал на сторону интервьюера. Тем самым он помог светской львице подняться в глазах людей.

Стилист также четко объяснил, почему люди так восприняли, казалось бы, безобидный кадр. Многим просто нечем больше заняться, кроме как критикой.

"Я думаю, потому что людям нужно о чем-то поговорить, когда нет своих увлечений, нет своей интересной личной жизни, можно прекрасно пообсуждать других людей, у которых как раз личная жизнь бурно проходит. Люди любят говорить, пусть говорят", – высказался эксперт.

У экс-ведущей "Дома-2" нестандартная внешность, но это не перестает делать ее яркой личностью. Тем более натуральность сейчас становится популярной.

"Если кому-то не нравится, пусть обратят внимание на свою жизнь. Ей нужно гордиться собой", – подытожила Макушева.