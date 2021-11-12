"Богатства мне не видать": Собчак высмеяла новую любовницу Тимати

Ксения Собчак поглумилась над пассией рэпера. Ее рассмешил пост модели Саши Дони в соцсети.

Девушка сделала публикацию о родинках, которая многим фолловерам показалась странной. Уделила внимание словам избранницы музыканта и телеведущая.

Украинская модель порассуждала о тайном значении родинок. Саша вспомнила, что, когда она была ребенком, то услышала по телевизору, что рассказывали по этмоу поводу. По ее словам, родинки появляются у человека всю жизнь, и каждая имеет свое толкование и смысл. Так, когда Дони узнала, что родинка на шее с правой стороны обещает богатство, она стала рисовать. И, о чудо, она возникла.

Ксения Собчак записала ролик, в котором высмеяла блондинку. Она попросила фолловеров посмотреть, нет ли у нее родинок на шее. "А то богатства мне не видать", — отметила журналистка. Россиянам понравилась шутка теледивы.

Напомним, роман Тимати с моделью заподозрили вскоре после окончания съемок шоу "Холостяк". Артист расстался с победительницей проекта Катей Сафаровой и быстро переключил свое внимание на блондинку.



К слову, многие поклонники не верят в роман Саши Дони и рэпера Тимати. Некоторые считают, что все это ради хайпа. Сами же певец и модель комментариев на эту тему не дают.