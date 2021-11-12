"Они пара": Развод Гагариной и Исхакова признали фальшивкой

Появились слухи о воссоединении бывших супругов. Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков вызвали повышенный интерес.

Исполнительница хита "Драмы больше нет" и звездный фотограф развелись еще в 2019 году. До сих пор в Сети появляются щекотливые истории о том, что Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков не могут окончательно расстаться. Суды, скандалы, провокации — все это неустанно кружит вокруг бывших супругов.

Огня добавляет во всю эту неразбериху и появление Полины Гагариной на курорте смузыкальным продюсером Владимир Чиняевым. Звезду лишь подозревают в закрутившемся романе, а она этого не подтверждает. А вот Дмитрий Исхаков совсем отстранился от потенциальных невест и погрузился в работу.

Чтобы расставить точки над i, сотрудники портала BLITZ+ связались с певицей Ириной Ортман, которой в силу окружения известно больше, чем голословным сплетникам. Звезда уточнила, что не углублялась в любовные отношения Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова.

Тем не менее Ирина Ортман намекнула, что развод не особо повлиял на близкую связь между певицей и фотографом. "Конечно, они пара, у них ребенок общий, они семья были. Пара они", — выразилась знаменитость.

Теперь народ ломает голову от всевозможных версий ситуации. Некоторые и вовсе признают, что развод оказался фальшивкой, якобы Полина Гагарина и Дмитрий Исхаков до сих пор вместе.