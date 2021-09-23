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Шоу-бизнес
Волочкова перепутала имя единственной дочери: Вот это мамаша

Волочкова перепутала имя единственной дочери: Вот это мамаша

Сегодня наследница Анастасии Волочковой Ариадна празднует день рождения – девочке исполнилось 16 лет.
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Эпатажная балерина поспешила с самого утра публично поздравить единственную дочь и разместила в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором была запечатлена сама танцовщица в церкви и со свечей в руках. Анастасия Волочкова написала на фото:

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

"С днем рождения мой ангел, Адриана".

Как сообщила "ЭГ", пользователи быстро заметили ошибку и посочувствовали девушке, мать которой путает ее имя. Люди стали оставлять язвительные комментарии.

"Вот это мамаша!" – написал кто-то из фолловеров.

Тогда Анастасия Волочкова удалила свой пост с досадной ошибкой, а позже разместила целую подборку фотографий с Ариадной. Балерина призналась, что этот день очень важен для нее, как для матери. Женщина отметила, что ее наследница наделена многочисленными талантами и она сама очень гордится дочерью.

Напомним, девочку балерина родила в союзе с бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара распалась уже через год после рождения ребенка. Артистка растила дочь самостоятельно. А не так давно девочка решила перебраться жить к отцу. Волочкова надеялась, что Ариадна еще вернется, но пока этого так и не случилось, вероятно, в отцовском гнезде ей понравилось больше.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что люди кинулись в церковь из-за раздавленной Анастасии Волочковой.

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Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 23 сентября 2021, 17:04 Источник: ЭГ • Требует проверки

комментарии

Ответить:

.
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хорошо,что только один ребенок у волочковой,от такой матери все дети разбежались бы..родители детей еще и воспитывают,а этой мамаше только для себя есть время,шпагаты надо фиксировать,с курорта на курорт надо переезжать,себя любимую во всех позах надо показать,участок зас...ть..на все это время нужно,а тут какие-то дети под ногами путаться бы стали...
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