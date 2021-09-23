Волочкова перепутала имя единственной дочери: Вот это мамаша

Эпатажная балерина поспешила с самого утра публично поздравить единственную дочь и разместила в своем инстаграм-аккаунте снимок, на котором была запечатлена сама танцовщица в церкви и со свечей в руках. Анастасия Волочкова написала на фото:
"С днем рождения мой ангел, Адриана".
Как сообщила "ЭГ", пользователи быстро заметили ошибку и посочувствовали девушке, мать которой путает ее имя. Люди стали оставлять язвительные комментарии.
"Вот это мамаша!" – написал кто-то из фолловеров.
Тогда Анастасия Волочкова удалила свой пост с досадной ошибкой, а позже разместила целую подборку фотографий с Ариадной. Балерина призналась, что этот день очень важен для нее, как для матери. Женщина отметила, что ее наследница наделена многочисленными талантами и она сама очень гордится дочерью.
Напомним, девочку балерина родила в союзе с бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара распалась уже через год после рождения ребенка. Артистка растила дочь самостоятельно. А не так давно девочка решила перебраться жить к отцу. Волочкова надеялась, что Ариадна еще вернется, но пока этого так и не случилось, вероятно, в отцовском гнезде ей понравилось больше.
Ранее "Дни.ру" писали о том, что люди кинулись в церковь из-за раздавленной Анастасии Волочковой.
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