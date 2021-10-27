Волочкова дала оплеуху беременной жене экс-супруга: Кошелка

Анастасия Волочкова грубо прошлась по бизнесмену Игорю Вдовину и его избраннице – телеведущей Елене Николаевой.



Балерина рассказала, что предприниматель брал у нее в долг деньги с самого начала их романа. Также она вспомнила, что мужчина украл у нее средства, вымогая их. Более того, звездная блондинка заявила, что ее бывший муж и его возлюбленная живут на ее финансы.

Анастасия Волочкова заверила, что ей "до барабана", где, как и с кем живет Игорь Вдовин. Она назвала беременную пассию бизнесмена кошелкой, а его чмом. При этом танцовщица отметила, что у нее в жизни все хорошо, и есть любимый человек. По словам "королевы шпагата", бывший муж просто решил пропиариться на ее имени, поэтому и начал с ней отношения.

Напомним, о том, что Игорь Вдовин женился на Елене Николаевой полгода назад. А в сентябре теледива рассказала, что ждет сына. Для предпринимателя наследник будет пятым, для его жены — первым. Помимо Ариадны от Анастасии Волочковой, от предыдущих отношений у бизнесмена есть еще трое детей.

Как писали "Дни.ру", Игорь Вдовин и Анастасия Волочкова прожили в гражданском браке четыре года. 14 лет назад они сыграли свадьбу, но без регистрации союза. Уже через год балерина заявила, что дала в долг возлюбленному три миллиона долларов, но тот не вернул ей деньги. В настоящее время 15-летняя дочь экс-супругов живет с отцом и его новой женой.