Живущая без матери дочь Волочковой выросла настоящей красавицей

Все знают о любви российской балерины Анастасии Волочковой к искусству. Весь ее особняк увешан собственными портретами, которые написали разные художники. По стопам звездной матери пошла и ее дочь, которая давно живет вдали от нее, в доме отца.
Ариадне исполнилось 16 лет, в честь чего она решила тоже заполучить свой портрет. Картина получилась необычайно красивая – хоть в Третьяковскую галерею выставляй. Возможно, далекие потомки именно так и сделают.
Творением дочь Анастасии Волочковой похвасталась в своем "Инстаграм". Она рассказала, что портрет с ее натуры написали ее близкие друзья-художники — Валерий и Ирина Нагий.
Поклонники отмечают, что дочь Анастасии Волочковой выросла настоящей красавицей. Она считает себя книголюбом и часто цитирует великих классиков.
Напомним, что свою единственную дочь бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова родила вне брака от бизнесмена Игоря Вдовина в 2005 году. Через год после рождения ребенка пара распалась со скандалом.
После расставания Волочкова сообщила на всю страну, что Вдовин жил на ее деньги и кормил на них своих любовниц. Балерина до сих пор считает, что бывший должен ей три миллиона долларов.
Стоит отметить, что скоро у Ариадны появится сестра. Нынешняя супруга Игоря Вдовина ждет ребенка.
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