"Я вынуждена отменить выступления": Нетребко необходима срочная операция

Анна Нетребко призналась в серьезных проблемах со здоровьем. Ее мучают постоянные боли.



Оказалось, что у оперной дивы проблемы в области правого плеча. Ситуация оказалась почти критической, из-за чего медики посоветовали звезде как можно скорее сделать операцию.

В ноябре Анна Нетребко должна была выступить в Венской опере, но теперь она отменяет мероприятие. Певица обратилась к поклонникам, рассказав о своих трудностях. "Я вынуждена отменить мои выступления в "Набукко", – поделилась она.

Артистка уже не первый месяц страдает от мучительной боли. После операции Анне Нетребко потребуется реабилитация, чтобы раз и навсегда расстаться с проблемой.

Исполнительница извинилась перед публикой, которая ждала встречи с ней. Она надеется, что сможет быстро вернуться к выступлениям. Отметим, что в настоящее время у Анны Нетребко довольно насыщенное расписание. Оперная дива должна была помимо Вены отправиться в Милан, Прагу и Лондон.

Напомним, Анна Нетребко счастлива в браке с коллегой Юсифом Эфвазовым. Звездная пара сыграла свадьбу шесть лет назад. У них нет общих детей. У певицы есть сын от предыдущего возлюбленного.