"Что случилось?": Окровавленное лицо Нетребко перепугало россиян

У Анны Нетребко, похоже, началась черная полоса в жизни. Сначала оперная певица сообщила, что заболела коронавирусом. Артистка до сих пор восстанавливается после страшной болезни.
Звезда жалуется, что переживает за свое здоровье, ведь у нее оказалось множество последствий после COVID-19. Так, у Нетребко появились первые признаки деменции. Она начинает забывать слова во время исполнения песен. К счастью, знаменитость серьезно относится к своему здоровью и сейчас она работает над своей памятью.
В сентябре этого года брюнетка сообщила ужасную новость – у нее умер папа. А после у сопрано начались проблемы с плечом. Сейчас она активно лечится.
"Дорогая Анна, выздоравливайте", "Скорее поправляйтесь, дорогая", "Что случилось?", "Анна, ждем вас на сценах", "Будьте здоровы", – активно поддерживают фанаты своего кумира в ее аккаунте в "Инстаграме".
На днях артистка выложила фотографию, которая ужаснула поклонников. Дело в том, что если не приглядываться, то складывается ощущение, что у Нетребко на лице много крови. Некоторые начали переживать, что это как-то связано с болезнью исполнительницы. Но все оказалось намного проще, это всего лишь красная краска и блестки, которые она использовала во время фотосессии.
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