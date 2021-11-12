"Для меня это дикая новость": Винокур в шоке от кончины Коклюшкина

О кончине Виктора Коклюшкина артист узнал от журналистов. Он был шокирован случившимся. "Для меня это дикая новость", – заявил Владимир Винокур. Сначала юморист даже не поверил в произошедшее. Чтобы убедиться в реальности смерти драматурга, он решил позвонить близким ему людям.
Артист отметил, что они давно не виделись с коллегой из-за пандемии. Владимир Винокур с теплотой вспоминает Виктора Коклюшкина. По словам звезды экрана, писатель был великолепным автором-исполнителем и добрым, скромным человеком. Юморист заявил, что ему очень жаль, что уходят люди такой величины.
Ранее многие коллеги Виктора Коклюшкина выразили соболезнования его семье и поделились воспоминаниями о сатирике. Так, Клара Новикова рассказала, что в свое время стояла в очереди, чтобы исполнять монологи артиста.
Как писали "Дни.ру", Виктор Коклюшкина скончался сегодня на 76-м году жизни. Причиной трагедии названа острая сердечная недостаточность. Он писал монологи для многих артистов эстрады.
В течение жизни Виктор Коклюшкин работал в разных сферах деятельности. Он был старшим инженером. В 1969-м стал писать юмористические рассказы, а потом – тексты для известных юмористов.
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