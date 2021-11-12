Клара Новикова раздавлена смертью дорогого мужчины

Артистка раздавлена известием о смерти 75-летнего драматурга. Ее шокировало известие о том, что уважаемого ею коллеги нет в живых. Он был дорог звезде как профессионал своего дела и человек.
Клара Новикова вспомнила, что Виктор Коклюшкин был трогательным, тихим и нежным. Юмористка восхищалась тем, как интересно сатирик комментировал происходящие в жизни события.
Знаменитость рассказала, что сама исполняла монологи Виктора Коклюшкина. Также она призналась, что даже стояла в очереди, чтобы драматург написал ей материал. Кроме того, Клара Новикова играла в спектаклях, автором которых сатирик. Отметим, что артист писал монологи для разных коллег, в том числе Евгения Петросяна, Владимира Винокура, Ефима Шифрина.
Звезда экрана добавила, что давно не встречалась с Виктором Коклюшкиным из-за пандемии ковида. Она считает его поистине талантливым человеком. Клара Новикова выразила соболезнования супруге покойного артиста. Многие коллеги скорбят из-за смерти сатирика.
Напомним, писатель скончался от острой сердечной недостаточности 12 ноября. О дате прощания и месте похорон Виктора Коклюшкина будет сообщено позже.
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