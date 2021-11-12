Альтов убит горем от смерти близкого человека: Срок наш подходит

Семен Альтов поделился воспоминаниями об ушедшем из жизни коллеге по программе "Аншлаг" Викторе Коклюшкине.
Новость о смерти друга застала его врасплох, так как узнал о ней как раз от позвонившего ему журналиста.
"О, господи… То ли срок наш подходит, не знаю, какая-то не посевная, а наоборот — косьба какая-то идет. Очень жалко", – сказал Альтов.
Альтов отметил, что Коклюшкин был талантливым и хорошим человеком. Драматург, писатель и режиссер много лет работал вместе с Коклюшкиным.
Альтов отметил, что сатирик умел каждую фразу делать запоминающейся и смешной. При этом он отличался узнаваемой "скрипучей" интонацией голоса и монотонной манерой говорить. Удивительно, как сатирику удавалось рассмешить весь зал без единой улыбки на лице.
Напомним, новость о смерти Виктора Коклюшкина пришла внезапно днем 12 ноября. Писатель-сатирик умер на 76-м году жизни. Медики диагностировали у него острую сердечную недостаточность.
За свою жизнь Коклюшкин попробовал себя в разных направлениях. Он был старшим инженером по охране и реставрации памятников истории и культуры. В 1969-м стал писать смешные рассказы и сразу завоевал сердца публики. В 80-х начал писать тексты для известных юмористов.
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