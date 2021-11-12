"Лишь образ": что Собчак скрывает под маской

Недавно в эфире "Первого канала" Собчак извинилась перед зрителями за то, что нравится не всем. Телеведущая объяснила, что живет свою жизнь, прежде всего, для себя, а не для поклонников.
"Зрители часто ожидают от публичных персон определенного поведения, не понимая, что другие люди, в том числе и медийные, не обязаны оправдывать их ожидания. Они имеют полное право проживать собственную жизнь. А неоправданные ожидания, как мы знаем, рождают разочарования", – дала комментарий корреспонденту "Дни.ру" Милена Рижская.
Как известно, блондинка выросла в известной интеллигентной семье, в которой она боролась с авторитарной матерью и отстаивала право на собственную жизненную позицию. Борьба с матерью и поддержка любящего отца сформировали в Ксении бойца и уверенную в себе личность.
"В своей трансформации образов Ксения прошла путь от вспыльчивой, скандальной, безбашенной особы до мудрой, благородной телеведущей и политического деятеля", – высказался психолог.
Получается, что за маской успешной звезды прячется обычный человек, со своими комплексами и проблемами. Конечно, на супругу Богомолова сильно повлияли родители и общество.
"Тем не менее, эти всего лишь образ, и в будущем Ксения вполне способна выкинуть что-нибудь совершенно неожиданное и эпатажное", – подытожил эксперт.
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