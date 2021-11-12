Возбужденная Собчак сорвала одежду с солиста "На-на": Лакомый кусочек

Ксения Собчак славится умением нередко оказываться в центре скандала. На этот раз все случилось не по ее воле.

Владимир Политов стал гостем программы "Судьба человека". В какой-то момент Борис Корчевников решил задать ему вопрос о журналистке. Он вспомнил, что слышал интересную информацию, якобы именно Ксения была одной из тех женщин, которые приезжали на концерты, чтобы попытаться раздеть солистов группы "На-на".

Исполнитель не стал отрицать. Смеясь, он сообщил, что в то время на концертах в Петербурге и правда было крайне весело. Дамы приходили на мероприятие, чтобы забраться на сцену и попытаться "оторвать лакомый кусочек". Оказалось, что зачинщицей всего действия в северной столице была именно Ксения Собчак. Она зазывала остальных поклонниц.

Борис Корчевников попытался уточнить, к чему привели попытки "блондинки в шоколаде", на что исполнитель честно ответил, что у нее все получилось. Ведущий выглядел крайне удивленным. Несмотря на свой статус, журналистка не скрывает того, что у нее была крайне бурная молодость. На интервью она нередко рассказывает о том, что происходило в то время.

Сейчас Ксения Собчак является примерной матерью. Она много времени уделяет сыну Платону и откровенно говорит о том, что хотела бы завести и второго ребенка. Что об этом думает Константин Богомолов – пока не совсем понятно.

