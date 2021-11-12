"Не интересуюсь": Коклюшкин перед смертью отказался смотреть на своего знаменитого зятя Соловьева

На 76-м году жизни умер писатель-сатирик Виктор Коклюшкин. Мы знаем написанные им монологи в исполнении Клары Новиковой, Владимира Винокура, Евгения Петросяна. Но вот о личной жизни Коклюшкин говорить не любил

Мало кто в курсе, что зятем Виктор Коклюшкина был известный телеведущий Владимир Соловьев. Ведущий программ "Поединок", "Вечер с Владимиром Соловьевым" и "Москва. Кремль. Путин" является мужем дочери от первого брака Коклюшкина.

49-летняя Эльга Сэпп является третьей женой для Владимира Соловьева. У них есть дети – Даниил Соловьев (род. 12 октября 2001-го), София-Бетина Соловьёва (род. в 2003-м), Эмма-Эстер Сэпп (род. в декабре 2006-го), Владимир Соловьев (род. 14 февраля 2010-го), Иван Соловьев (род. 6 октября 2012-го).

Правда, зятя и внуков Коклюшкин видел крайне редко. И этому было разумное объяснение. "Я редкий гость у них. Если бы жили через дорогу — был бы частым, но у детей четкий план, куча занятий", – пояснил он в одном из интервью.

Впрочем, и на экране на зятя Коклюшкин не особо хотел смотреть перед смертью. "Передачи Соловьева я, если честно, не смотрю, ведь не занимаюсь политикой, – объяснял он журналистам. – Я слежу только, не напряженное ли у него лицо: единственное, что меня волнует, это не поругались ли они с женой".

"Мы с Володей, если честно, не очень близко общаемся, – уверял Коклюшкин. – А все из-за того, что в одной крупной газете последние шесть лет я веду свою рубрику. Каждую неделю смеюсь над правительством, депутатами и другими ключевыми фигурами. А Соловьев – по другую сторону. Вот и не хочу ему ненароком помешать. С другой стороны, сатирик от оппозиционера отличается тем, что последний хочет, чтобы власть сменилась, а первый – чтобы она хорошо работала".