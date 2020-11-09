Прекрасная молодая вдова блеснула у гроба Жванецкого

Наталья Валерьевна Жванецкая (Сурова) – четвертая жена сатирика – была младше на 22 года. Их отношения фактически начались с 1990 года, в браке же они состояли с 2010-го. Она являлась секретарем знаменитого мужа.
Она же в 1995 году родила ему сына Дмитрия – единственного из детей, который носит фамилию Жванецкого. Сын – выпускник психологического факультета МГУ, студент продюсерского факультета ГИТИСа. Вместе с красавицей Натальей он стоял у гроба знаменитого отца.
Проститься с Михаилом Михайловичем пришли министр культуры Ольга Любимова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, актриса Клара Новикова, актер Леонид Ярмольник, музыканты Александр Розенбаум, Евгений Маргулис и Алла Пугачева, пародист Максим Галкин.
Напомним, Михаил Жванецкий умер в Москве в минувшую пятницу, 6 ноября на 87-м году жизни. Незадолго до кончины писатель объявил о завершении карьеры, закрыл телепрограмму "Дежурный по стране" и собственное ИП.
Популярные темы форума
Сын 12 лет научился анонировать.
Наказываю дочь ремнём.
Кому на Руси жить хорошо?
Какие мужчины
Порем своего сына.
Мне 40 и я терпеть не могу детей
Дрожжина воровка и прохиндейка. Почему?
Сколько лет вы планируете провести в браке?
Умер Жванецкий
Вы бы разрешили себя покрыть?