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Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Вдова сатирика Михаила Жванецкого Наталья Сурова перед началом церемонии. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Александр Розенбаум. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Михаил Швыдкой. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Марина Лошак. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Ростислав Хаит. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС +1

Прекрасная молодая вдова блеснула у гроба Жванецкого

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
На Новодевичьем кладбище столицы завершилась церемония прощания с писателем-сатириком Михаилом Михаилом Жванецким попасть на похороны смог только узкий круг родных и артистов. Для всех остальных, включая журналистов, проход в некрополь был закрыт.
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Наталья Валерьевна Жванецкая (Сурова) – четвертая жена сатирика – была младше на 22 года. Их отношения фактически начались с 1990 года, в браке же они состояли с 2010-го. Она являлась секретарем знаменитого мужа.

Алла Пугачева и Максим Галкин. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Леонид Ярмольник. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Она же в 1995 году родила ему сына Дмитрия – единственного из детей, который носит фамилию Жванецкого. Сын – выпускник психологического факультета МГУ, студент продюсерского факультета ГИТИСа. Вместе с красавицей Натальей он стоял у гроба знаменитого отца.

Вдова сатирика Михаила Жванецкого Наталья Сурова перед началом церемонии. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Проститься с Михаилом Михайловичем пришли министр культуры Ольга Любимова, директор ГМИИ им. А.С. Пушкина Марина Лошак, актриса Клара Новикова, актер Леонид Ярмольник, музыканты Александр Розенбаум, Евгений Маргулис и Алла Пугачева, пародист Максим Галкин.

Александр Розенбаум. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Марина Лошак. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Напомним, Михаил Жванецкий умер в Москве в минувшую пятницу, 6 ноября на 87-м году жизни. Незадолго до кончины писатель объявил о завершении карьеры, закрыл телепрограмму "Дежурный по стране" и собственное ИП.

Михаил Швыдкой. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Ростислав Хаит. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Автор: 9 ноября 2020, 16:01
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Ушла эпоха: звезды прощаются с легендарным Жванецким

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