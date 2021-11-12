Пэрис Хилтон впервые вышла замуж в 40 лет

Долгое время в слухи о событии не верил никто. Однако вся информация оказалась правдивой – главная тусовщица мира решила официально узаконить свои отношения. Под фото она указала, что ее "навсегда начинается сегодня", а также отметила дату – 11 ноября. Для важного события Хилтон выбрала белое платье элитного бренда Oscar de la Renta и дополнила его традиционной фатой и серьгами с крупными бриллиантами. Кольцо тоже оказалось на месте.

Известно, что Пэрис Хилтон далеко не сразу определилась с костюмом. Все случилось внезапно. Торжество прошло в поместье, которое некогда принадлежало Баррону Хилтону. На мероприятии собрались все звезды от Эммы Робертс до бывшей девушки Кары Делевинь, актрисы Эшли Бенсон.

В комментариях поклонники принялись активно поздравлять кумира. Они указали, что в 2000-х никто и подумать не мог, что однажды звездная блондинка найдет себе того самого и забудет о вечеринках и безудержном веселье. Оказалось, люди меняются.

Известно, что избранник Пэрис Хилтон – человек крайне образованный и серьезный. Они встречаются с 2020 года и мечтают о детях вместе. Недавно появилась информация о беременности дивы, но все слухи она опровергла.

