Прыгнула в последний вагон: 40-летняя Пэрис Хилтон впервые забеременела

В феврале Пэрис Хилтон исполнилось 40 лет. К этому возрасту звезда подошла с легким багажом – без мужей и детей. Однако уже вскоре она призналась, что мечтает о потомстве и уже выбрала отца своим будущим детям – венчурного капиталиста Картера Реума.
Пэрис Хилтон даже решилась на процедуру ЭКО, ведь в таком возрасте, в преддверии менопаузы, забеременеть самостоятельно удается не всем женщинам. Так что Пэрис буквально прыгнула в последний вагон.
Пэрис Хилтон признавалась в одном из интервью, что рядом с Картером счастлива как никогда. Она заверяла, что он "парень ее мечты".
Наконец поклонников ошарашила долгожданная новость: Пэрис Хилтон беременна. Об этом сообщает издание Page Six.
Пэрис Хилтон решилась на ЭКО еще и потому, что всегда хотела сразу родить близнецов – мальчика и девочку. Благодаря генным технологиям это можно устроить довольно легко. Хилтон рассказывала в одном из интервью, что ЭКО посоветовала ей Ким Кардашьян. К слову, сама она пользовалась услугами суррогатной матери.
Напомним, Пэрис Хилтон и Картер Реум обручились в феврале после года отношений. До этого Хилтон была помолвлена несколько раз. Но до свадьбы дело так и не дошло.
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