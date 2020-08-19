Пэрис Хилтон пережила переломный момент в жизни: Я привыкла играть персонажа

В следующем месяце в Сети станет доступен для просмотра документальный фильм "This is Paris" ("Это Пэрис" – Прим. ред.) про жизнь актрисы, певицы и модели Пэрис Хилтон. Пока на "Ютуб" появился трейлер.

На Пэрис Хилтон многие смотрят с восхищением, ведь она добилась колоссального успеха. Но ее жизнь кажется беззаботной лишь на первый взгляд. За маской кинозвезды скрывается ранимая девушка, которая пережила нечто ужасное.

Актриса отметила, что никто не знает, кем она является на самом деле, даже порой она сама. После душевной травмы, которую она получила в детстве, Пэрис не сомневалась, что должна исполнить свои мечты и покинуть ненавистное место.

Хилтон придумала образ, за которым спряталась. Но с годами модель начала терять себя.

"Я так привыкла играть персонажа, что мне трудно быть нормальной", – призналась она.

Иногда Пэрис хотела рассказать, что же все-таки произошло с ней, но каждый раз ее наказывали за это. По сей день знаменитость плохо спит по ночам, ее беспокоят кошмары. Чтобы навсегда избавиться от груза на душе, Хилтон решила быть откровенной.

Съемки документального фильма "Это Пэрис" оказали на звезду терапевтический эффект. Теперь Хилтон стала лучше понимать себя, ведь впервые за много лет она была самой собой.